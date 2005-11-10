Ufficiale
Parma Women, risoluzione consensuale del contratto con Veronica Benedetti
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Parma Calcio 1913 comunica la risoluzione consensuale del contratto della calciatrice Veronica Benedetti.
Veronica ha vestito la maglia del Parma Calcio Women dalla stagione 2023/24, contribuendo alla promozione in Serie A delle gialloblu e all'importante salvezza raggiunta al termine della scorsa stagione.
Il Club desidera ringraziare Veronica per il contributo offerto e le rivolge un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva e per il proprio futuro personale.
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