Ufficiale Parma Women, accordo biennale per Julie Aune Jorde. Arriva dal Brøndbyernes

Parma Calcio 1913 comunica di aver tesserato la calciatrice Julie Aune Jorde, che entra a far parte della rosa gialloblu, contratto sino al 2028, dopo la conclusione della sua esperienza con i danesi del Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Julie Aune Jorde, la carriera

Centrocampista classe 2004, ha iniziato la carriera professionistica a 16 anni con il Lyn Fotball, formazione della Toppserien, la massima serie norvegese. Dopo un periodo in prestito al Brøndby, nel luglio 2025 Jorde è stata acquistata a titolo definitivo dalla società danese. Dal 2019 ha collezionato complessivamente 38 presenze con le Nazionali giovanili della Norvegia, dall’Under 15 fino all’Under 23.

Le dichiarazioni

Queste le prime parole di Julie come nuova giocatrice del Parma Calcio: "Sono davvero felice ed entusiasta di aver firmato con il Parma. Sono grata per la fiducia che il Club ha riposto in me e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo, dentro e fuori dal campo. Voglio continuare a crescere come calciatrice, sia a livello personale sia insieme alla squadra, e dare il massimo per contribuire a raggiungere traguardi importanti in Serie A. Forza Parma!".