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Napoli Women, salutano sette giocatrici. Kjølholdt passa al Viking FK Kvinner
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Il Napoli Women saluta Bianca Vergani, Hanna Barker, Sarah Hornschuch, Davinia Vanmechelen, Teresa Penzo, Fabiana Vischi e Vittoria Musumeci e le ringrazia per l’impegno e la professionalità profuse durante il loro impiego in maglia azzurra.
La Napoli Women comunica inoltre che Synne Kjølholdt si trasferisce a titolo definitivo al Viking FK Kvinner, augurando a Synne il meglio per il prosieguo della sua carriera.
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