Ufficiale
Si chiude l'avventura di Borghini al Benevento. È stato ceduto al Guidonia Montecelio
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Benevento "comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Guidonia Montecelio 1937 FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore Diego Borghini.
Il Club ringrazia Diego per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni, sia professionali che personali".
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