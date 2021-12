Lazio, i giocatori fuori dal progetto: da Muriqi a Vavro passando per il dubbio Lazzari

La classifica di Serie A al termine del girone d'andata parla chiaro. La Lazio per riuscire a centrare la qualificazione europea dovrà lottare fino all'ultimo. A meno di clamorose defezioni nella seconda parte di stagione, infatti, la compagine di Maurizio Sarri dovrà vedersela non solo con le consuete rivali (quest'anno Juventus e Roma in particolare per quanto riguarda Europa e Conference League), ma anche con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, tornata ad alti livelli dopo anni di bassa classifica. Attraverso il mercato di gennaio occorrerà, dunque, reperire elementi nuovi che completino la rosa del tecnico toscano. Quelle che finora, infatti, è mancato ai biancocelesti è il supporto della panchina, dove attualmente ci sono elementi che non sembrano piacere particolarmente a Sarri.

Calciatori che possono essere etichettati anche come esuberi, a partire da Vedat Muriqi, attaccante kosovaro che dopo aver perso il duello come vice Immobile lo scorso anno a favore di Caicedo, in questa stagione anche senza l'honduregno non è riuscito ad imporsi come i 20 milioni di euro spesi da Lotito per strapparlo al Fenerbahçe avrebbero fatto sperare.

Fra chi potrebbe salutare c'è anche Lucas Leiva: il brasiliano, complice anche le 34 primavera, in questa stagione è apparso in calo rispetto al passato e un suo addio non sarebbe così impossibile da pensare.

Da capire, invece, il futuro di Andrea Lazzari. Con Inzaghi il suo 3-5-2 l'ex SPAL era un elemento irrinunciabile, mentre la difesa a quattro del tecnico ex Juve mal si adatta alle qualità dell'esterno destro che potrebbe essere anche sacrificato per incassare una cifra utile da re investire.

Denis Vavro, Jony, Gonzalo Escalante e Jordan Lukaku sono, invece, i capofila di quei giocatori fuori dalla lista per il campionato e che probabilmente non rientrerebbero nel progetto biancoceleste a prescindere dal tecnico in panchina.

Ultimo capitolo dedicato ai giocatori in scadenza: sia Thomas Strakosha che Patric vedranno il proprio contratto scadere il prossimo 30 giugno, ma al momento appare complicato un loro addio anticipato. I saluti arriveranno in estate, senza troppi rimpianti, probabilmente, da ambo le parti.