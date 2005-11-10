Lazio, idee di mercato per il futuro: nel mirino c'è Filippo Toscano della Reggina
Luca Bargellini
La Lazio guarda al futuro e monitora il profilo di Filippo Toscano, giovane esterno mancino classe 2008 attualmente in forza alla Reggina. Il calciatore, secondo quanto riportato da LazioNews.eu, sarebbe finito sotto osservazione del club biancoceleste dopo un avvio di stagione particolarmente positivo in Serie D.
Toscano è arrivato a Reggio Calabria la scorsa estate, lasciando il settore giovanile del Genoa e trasferendosi alla Reggina a titolo gratuito.
Lazio, i numeri di Toscano con la Reggina
I dati raccolti in questo primo scorcio di stagione sono significativi: 4 gol e 3 assist in 8 presenze. Numeri che raccontano il contributo del classe 2008 alla manovra offensiva della formazione calabrese e che contribuiscono a spiegare l'interesse attorno al suo profilo. La possibilità di un approdo alla Lazio sarebbe legata soprattutto a una strategia di investimento in prospettiva. Al momento, infatti, non si tratterebbe di un innesto pensato per rispondere alle esigenze immediate della squadra di Gennaro Gattuso.
Valutazioni nei prossimi mesi
Un elemento che rende la situazione particolare è il legame societario tra i due club: la Reggina è di proprietà di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Un aspetto che potrebbe favorire le valutazioni sul giovane esterno.