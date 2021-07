Lazio, il futuro di Adekanye sarà deciso da Sarri in ritiro. Ha estimatori in Olanda

Il portale Lalaziosiamonoi.net prova a fare le carte al futuro dell'attaccante Bobby Adekanye. Di rientro da due prestiti (prima al Cadice, poi al Den Haag) l'attaccante classe '99 è atteso al ritiro di Auronzo di Cadore in cui il nuovo tecnico Maurizio Sarri potrà valutarlo al meglio. Con il contratto in scadenza nel 2022, in caso di addio alla Lazio dovrebbe essere a titolo definitivo. In Olanda avrebbe diversi estimatori, stando a quanto si legge.