Ufficiale Dalle giovanili di Barça e Ajax alla seconda serie turca: Adekanye (ex Lazio) all'Amed

Dalle giovanili di Ajax, PSV, Barcellona e Liverpool alla seconda serie turca, passando per Lazio, Crotone, Cadice ed Eredivisie. Habeeb Omobolaji Adekanye, meglio conosciuto come Bobby Adekanye, lascia i Go Ahead Eagles e si trasferisce all'Amed SK.

Classe 1999, l'attaccante nigeriano è una delle tante promesse non mantenute del calcio mondiale. In questa stagione ha disputato 16 partite con una rete all'attivo; lascia l'Olanda dopo due anni e mezzo, per lui 19 presenze tra Lazio e Crotone e un solo gol.