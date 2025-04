Lazio, il ritorno di Tavares e Castellanos: con loro media da scudetto

vedi letture

Due ritorni che possono dare una svolta alla Lazio nel momento più importante della stagione. Il rientro tra i convocati di Nuno Tavares e Taty Castellanos rappresenta la miglior notizia per Marco Baroni in vista della trasferta di oggi a Bergamo. Il portoghese e l'argentino in Serie A non giocano insieme dal pareggio col Napoli di metà febbraio, giorno in cui l'ex Girona si procurò il primo infortunio muscolare. Da quel momento è cambiata la stagione della Lazio, capace di ottenere quattro punti nelle due partite successive contro Venezia e Milan dove Tavares era ancora a disposizione. Dal ko del portoghese contro il Viktoria Plzen nell'andata degli ottavi di finale di Europa League si è spenta la luce in casa Lazio, con i biancocelesti che hanno ottenuto due pareggi e la rovinosa sconfitta di Bologna nelle tre partite successive in Serie A. L'unica notizia lieta di questo periodo è stato il pareggio qualificazione con il Plzen all'Olimpico, sfida dove non a caso erano in campo sia Tavares che Castellanos.

Lazio, con Tavares e Castellanos stessa media punti del Napoli

Il dato è piuttosto significativo. Nelle 14 partite di Serie A in cui Tavares e Castellanos hanno giocato entrambi dal primo minuto la media punti della Lazio è di 2,14 a partita, che proiettata sulle 30 giornate disputate porterebbe la squadra di Marco Baroni a quota 64 punti in coabitazione con il Napoli. Una media da corsa Scudetto, che cala drasticamente già con l'assenza di uno dei due protagonisti. Sono 19 i punti conquistati nelle dodici partite in cui solo uno tra il portoghese e l'argentino è stato schierato titolare da Baroni, una media di 1,58 punti a partita che a fine stagione porterebbe a quota 60 punti. Crolla completamente quando entrambi non sono a disposizione, tre punti in quattro partite e zero vittorie per la Lazio senza due dei giocatori più importanti dello scacchiere tattico di Baroni. Che ritrova Tavares dal primo minuto e Castellanos solo per uno spezzone finale se dovesse servire un'arma in più in attacco. A Bergamo la Lazio non può sbagliare, i biancocelesti non vincono da un mese esatto, dal successo di Plzen dove, proprio come questa sera al Gewiss Stadium, Baroni potè contare solo su Tavares dal primo minuto.