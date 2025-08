Milan, Hojlund insidia Vlahovic: se il serbo non arriva, salgono le quote dell'ex Atalanta

E' iniziato agosto, il mese degli attaccanti. Lo sa bene il Milan, ancora alla ricerca del suo principale riferimento offensivo. Ne ha parlato il ds Tare, fin dall'incontro con la stampa del 24 giugno: "Stiamo cercando un altro giocatore che sia in competizione con Gimenez con le caratteristiche del centravanti vero che dentro l’area può fare la differenza".

Per la verità, quella del centravanti non è stata la priorità assoluta dei rossoneri in questo mercato. Prima hanno sistemato il centrocampo - con Modric e Ricci, sperando di chiudere presto anche per Jashari - e trovato in Estupinan il sostituto di Theo Hernandez, adesso possono concentrarsi sulla punta. Un'operazione inevitabilmente costosa come sempre quando si parla di bomber, quindi occorre anche cogliere l'occasione giusta.

Un nome caldo è quello di Dusan Vlahovic. con il contratto in scadenza tra un anno e che può andare via dalla Juventus per una cifra attorno ai 20 milioni (trattabili, soprattutto da Ferragosto in poi). C'è però il nodo ingaggio: alla Juve percepisce 12 milioni, il Milan ne può garantire la metà inserendo a limite qualche bonus che consenta di arrivare a 7. Non c'è però solo Vlahovic nella lista di Tare. Come riporta il Corriere dello Sport, piace infatti anche Rasmus Hojlund del Manchester United. Il suo agente ha avuto colloqui anche con i dirigenti rossoneri, che potrebbero intensificarsi soprattutto se l'arrivo di Sesko a Manchester riducesse ulteriormente lo spazio dell'ex atalantino. Una soluzione interessante per i rossoneri, soprattutto in caso di apertura da parte dei Red Devils a un prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni.