Roma, alla trequarti mancano muscoli e velocità: si fa largo il profilo di Nene Dorgeles

Serve fantasia alla nuova Roma targata Gasperini. Nonostante dalla trequarti in su in rosa ci siano giocatori come Dybala, Soulé, Pellegrini, Baldanzi ed El Shaarawy, l'ex tecnico dell'Atalanta ritiene che in quella zona del campo serva un tocco di imprevedibilità oltre che di velocità e di muscoli. La dirigenza giallorossa si è quindi messa alla ricerca di un profilo che abbia cambio di passo, dribbling facile e una buona confidenza sotto porta. Caratteristiche che appartengono a Nene Dorgeles, 22enne del Salisburgo.

Reduce da una stagione con 15 gol e 9 assist chiusa con la partecipazione al Mondiale per Club, al momento ha una valutazione sui 20 milioni di euro. La sensazione però è che, ripetendo i numeri appena citati nell'annata che sta per iniziare, il costo del suo cartellino può addirittura raddoppiare. Ecco perché il ds Massara ci sta pensando: magari assicurandoselo in prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto, non portando il club ad un altro investimento importante nell'immediato dopo i 61,5 milioni già spesi in estate.

Non c'è però solo Dorgeles nelle idee della Roma. Come riporta il Corriere dello Sport piace anche Fabio Silva, portoghese classe 2002 che il Wolverhampton - a un anno dalla scadenza del contratto - valuta 15 milioni. Ieri c’è stato un nuovo aggiornamento tra il ds Massara e l’agente del calciatore, che ha espresso il forte desiderio di trasferirsi nella Capitale. Il nodo resta la formula: i giallorossi vorrebbero prenderlo in prestito con riscatto finalizzato a delle condizioni; gli inglesi, viceversa, vorrebbero passare subito all’incasso. Resta forte anche la candidatura di Claudio Echeverri.