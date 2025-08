Juventus, Douglas Luiz ha 'saudade' dell'Inghilterra: dalla Premier ci sono due richieste

Qualcosa si muova intorno a Douglas Luiz, uno dei casi spinosi dell'estate per quanto riguarda la Juventus. Il centrocampista brasiliano vive ormai a Torino da separato in casa, dopo lo sgarbo di non essersi presentato al raduno la scorsa settimana. Il suo futuro è lontano dai bianconeri e l’orizzonte più probabile resta il ritorno in Inghilterra dove gli estimatori non mancano, tanto che sta prendendo forma una vera e propria sfida tra due club.

Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, le due squadre in questione sono Nottingham Forest e l’Everton. Sono queste le due piste più calde per Douglas, con West Ham e Manchester United che restano sullo sfondo ma ormai un po’ sfumati.

In particolare è da Nottingham che stanno arrivando le mosse più concrete e con prospettive, con il direttore sportivo, Edu Gaspar, che ha trovato terreno fertile per dialogare con il giocatore e cogliere un primo significativo apprezzamento da parte sua. Da Liverpool, casa Everton, è arrivata la risposta: derby inglese dunque, con la Juventus interessata spettatrice. Il giocatore è fuori dal progetto, dopo la stagione al di sotto delle aspettative (eufemismo) e la bufera degli ultimi giorni: si cerca dunque la soluzione migliore per dirsi addio.