Lazio, Immobile: "Sento di aver raggiunto una crescita mentale per il tipo di gioco che facciamo"

vedi letture

L'attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il successo contro lo Spezia: "Sono contento di questa vittoria, il mister ci aveva chiesto massima attenzione per tutta la settimana. Serviva una prova importante ed è arrivata, con cuore e carattere. Il secondo gol è stato bellissimo, escluderei solamente l'approccio alla partita che non mi è piaciuto, per il resto abbiamo fatto una grande partita. Sento di aver raggiunto una crescita mentale per il tipo di gioco che facciamo, anche se forse a volte va contro le mie caratteristiche. Le giocate nello stretto con i miei compagni più tecnici ci aiuta molto, ma allo stesso tempo non dimenticano il modo in cui possono servirmi nel migliore dei modi. Ho raggiunto la doppia cifra anche in questa stagione, anche se finora ho segnato poco. Non mi interessa però la gloria personale ma l'obiettivo della squadra. La rete di stasera è stata fondamentale per sbloccare la gara, l'ho dedicata a mio padre che pochi giorni fa ha compiuto gli anni. La mia famiglia mi aiuta tantissimo. Ora, con una partita a settimana, possiamo concentrarci su una gara alla volta. Ci aspettano tante battaglie, a partire dalla prossima contro il Torino. Quest'anno la nostra forza è il gruppo, anche chi gioca poco alza il livello di ogni allenamento. Patric stasera ha giocato senza riscaldamento. Siamo tutti uniti verso lo stesso obiettivo".