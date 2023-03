Lazio, incontro tra Lotito e l'agente di Zaccagni: ecco le richieste per il rinnovo fino al 2027

Nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra l'agente di Zaccagni e il presidente Lotito per arrivare alla fumata bianca per il rinnovo fino al 2027. Il procuratore ha chiesto di passare dagli 1,8 milioni di euro che il giocatore percepisce attualmente, fino a 3 milioni di euro a stagione. Un salto importante, come lo è quello della valutazione del suo cartellino. In rapida ascesa, è passato dai 7 milioni più bonus investiti dalla Lazio, agli attuali 40 milioni di euro. A riportarlo è Il Tempo.