Lazio, Inzaghi: "A Firenze crocevia per la Champions. Luiz Felipe-Hoedt? Scelta tecnica"

Alla vigilia di Fiorentina-Lazio, il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha parlato a Lazio Style Channel:

Con la Fiorentina crocevia della stagione?

"Quella di domani sarà una gara importantissima. La Fiorentina è in salute, viene da due pareggi con Juventus e Bologna. Ha qualità e giocatori esperti, dovremo giocare da grande squadra".

Luiz Felipe è rientrato in lista al posto di Hoedt:

"Ho dovuto fare una scelta tecnica e Luiz Felipe può fare anche il centrale tra i tre. A cinque partite della fine, ho dovuto così togliere Hoedt che devo ringraziare per quello che ha fatto. Ha iniziato bene la stagione, poi non sono riuscito a dargli la giusta continuità per i rientri di Radu e Acerbi".

Vlahovic pericolo numero uno?

"Sta facendo grandissime cose, lo dicono i numeri. Sarà sicuramente un osservato speciale, come Ribery, un campione che tutti conosciamo. Al di là degli attaccanti, hanno difensori e centrocampisti di ottimo livello. Rispetto a domenica recuperiamo Acerbi e Luiz Felipe, mentre non avremo Caicedo ed Escalante che non ce l'hanno fatta".