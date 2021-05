Lazio, Inzaghi col Sassuolo balla da solo: domenica di passione prima dell'ultimo summit

Per Simone Inzaghi sarà una domenica di passione quella che porterà all'epilogo del campionato con la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Intorno al suo nome si rincorrono voci da ultima spiaggia, nonostante l'incontro con Lotito sia fissato per lunedì o martedì. Inzaghi si scopre solo, con una squadra che oggi gli somiglierà pochissimo tra infortuni, defezioni last minute e qualche diserzione con testa all'Europeo. Non è detta ancora l'ultima parola, ma intanto i nomi di Mihajlovic e Gattuso riecheggiano a Formello, con il tecnico del Napoli che ora avrebbe come priorità proprio la panchina biancoceleste. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.