Lazio, Inzaghi: "Il rigore ha spostato gli equilibri del match, dobbiamo tornare a vincere"

Dopo la sconfitta contro l'Inter, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Gli equilibri di questa partita li ha spostati il rigore dopo 25'. Rivedendolo molte volte si può dare, ma non in pochi secondi. Una volta preso il 2-1 poi non avremmo dovuto incassare il loro terzo gol. Le partite a volte sono indirizzate dagli episodi, oggi abbiamo fatto meglio rispetto all'andata dove abbiamo pareggiato. Andiamo via con più possesso palla e passaggi dell'Inter, per questo il 3-1 è un risultato troppo duro per noi. Alla squadra dirò di essere orgogliosi e che c'è ancora tempo per conquistare punti importanti. Dovremo essere bravi a recuperare energie e pensare prima alla Sampdoria. La classifica è corta, quindi dobbiamo tornare a vincere al più presto".