Lazio, Inzaghi: "Sapevamo sarebbe stata dura. Ora testa al derby"

Ai microfoni di Sky Sport Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha così commentato la vittoria all'ultimo respiro sul Parma: "Sapevamo che sarebbe stata dura. Il Parma è venuto a fare la partita che doveva fare ed è una buonissima squadra. Nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccarla, poi nel secondo tempo abbiamo rischiato qualcosina su qualche ripartenza, ma la vittoria penso sia meritata".

Che risposte ha avuto da chi non giocava da tempo?

"Sono contento, non è facile essere chiamati in causa dopo tanto tempo che non si gioca, ho avuto le risposte che cercavo. Stamattina avevo avvisato la squadra che sarebbe stata dura. Siamo a due giorni e mezzo da una partita per noi importantissima che vogliamo affrontare nel migliore dei modi, rientreranno gli squalificati e ci sono buone sensazioni".