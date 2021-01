Lazio, Inzaghi: "Stimo molto Fonseca. Non siamo da meno della Roma"

Conferenza stampa alla vigilia del derby per il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, che ha parlato anche di come pensa di affrontare la Roma: "La Roma la conosciamo, è un'ottima squadra che sta facendo bene. Stimo molto Fonseca e hanno grandi individualità. La Lazio però non è da meno, in partite come queste non dobbiamo fare errori. Dovremo limitare i giocatori più importanti dei nostri avversari".

