Lazio, la Fiorentina fa sul serio per Caicedo: può partire in prestito con obbligo di riscatto

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Fiorentina fa sul serio per Felipe Caicedo anche se Lotito parte da una richiesta non inferiore ai 7-8 milioni di euro. Nonostante Tare sia stato perentorio nelle sue ultime dichiarazioni, il giocatore potrebbe partire o con la formula del prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. In estate era già stato venduto in Qatar per 7 milioni di euro, poi i qatarioti sparirono e non se ne fece di nulla, ma il suo addio è tutt'altro che impossibile.