Lazio, Lazzari: "Siamo più maturi dopo un anno con Sarri, ma non dobbiamo montarci la testa"

Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria della Lazio per 2-1 contro il Bologna: "Diciamo che dopo i primi minuti andare in inferiorità numerica non me l’aspettavo. È stato un inizio complicato in cui abbiamo giocato senza mai mollare e siamo stati sempre uniti. Siamo riusciti a venire fuori, la squadra era molto fisica e difficile che difendeva in 10 dietro la linea della palla. Oggi raccogliamo 3 punti importanti davanti alla nostra gente e questo è bellissimo. I nostri sforzi ci hanno ripagato. Siamo più maturi, dopo un anno con Sarri alle spalle, non dobbiamo montarci la testa, nonostante abbiamo giocato in 10 abbiamo messo tanto cuore per reggere l’urto del Bologna, dobbiamo continuare così e far più punti possibili fino alla sosta".