Lazio, Lotito ha chiuso la campagna acquisti in positivo di 13,5 milioni

vedi letture

Un segno più, un segno verde in un'estate in cui molti conti dei club sono colorati di rosso. Contando soltanto i cartellini dei giocatori, la Lazio ha chiuso la campagna acquisti con un saldo positivo di 13,5 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra che il presidente Lotito ha dovuto versare nelle casse del club (come versamento in acconto di capitale) per sbloccare l'indice di liquidità e permettere alla società di tesserare i giocatori (Felipe Anderson, Hysaj e Romero) in tempo per la prima di campionato a Empoli.

La stampa biancoceleste a TMW ha promosso a pieni voti l'operato della Lazio, che ha condotto un mercato intelligente, condizionato dalle difficoltà economiche del sistema calcio e soprattutto molto funzionale alle richieste di Sarri. "Abbiamo costruito una squadra in linea con le esigenze tecniche. Non do un voto al mercato, non spetta a me", il commento del presidente Lotito.

Sono arrivati giocatori a fronte di una spesa di 17 milioni di euro, bonus esclusi: Basic (6,8), Romero (0,2), Felipe Anderson (3) e Zaccagni (7 milioni), mentre Pedro e Hysaj sono due parametro zero. In più ci sono i 2,5 milioni che la Lazio ha sborsato per prendere dal Cukaricki Kamenovic, il 21enne difensore serbo non ancora tesserato nonostante ci fosse un posto da extracomunitario libero, che la società aveva riservato a Kostic: verrà fatto a gennaio, assicurano da Formello. Diciannove milioni quindi sono usciti, 33 invece ne sono entrati: 30 dall'Inter per Correa, 2 dal Genoa per Caicedo (Fares è andato lì in prestito con diritto di riscatto a 7) e un milione sommando i vari esuberi.