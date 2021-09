tmw Lazio, i giudizi della stampa sul mercato: voto 7 pieno, ma manca un difensore

vedi letture

Si è chiusa con l'annuncio di Zaccagni e alcune uscite (Caicedo e Fares al Genoa su tutte) la campagna acquisti estiva della Lazio, iniziata con l'addio di Inzaghi e l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina. In mezzo la cessione di Correa, il sorprendente colpo Pedro dalla Roma e il ritorno di Felipe Anderson, oltre all'acquisto di Kamenovic (non è stato ancora tesserato), Hysaj, Basic e il giovanissimo talento Romero. Di seguito il giudizio sull'operato del club di alcuni giornalisti che quotidianamente seguono le vicende biancocelesti.

Giulio Cardone (la Repubblica) - voto 7+

"La Lazio merita un 7 pieno, forse anche mezzo voto in più. Si è rafforzata chiudendo la sessione con un saldo di più 12,5 milioni. Ha perso pezzi fondamentali come Lulic, Parolo, Correa e Caicedo, però prendere a zero elementi come Felipe Anderson, Pedro e Hysaj è importante e non banale. Basic è un profilo che piace a Formello, è una mezzala che servirà ed è costato 7 milioni. Zaccagni è il giocatore che mancava in attacco. All'appello manca un difensore, un centrale destro che possa alternarsi con Luiz Felipe. E poi c'è Sarri che sarà il valore aggiunto".

Daniele Rocca (Il Tempo, LaLaziosiamonoi.it) - voto 7

"È stato un ottimo mercato, sarebbe stato perfetto se fosse arrivato un centrale di difesa. Era un'ovvietà, non capisco perché non sia stato fatto: non escludo che possa arrivare dal mercato degli svincolati. Mi concentro sulle cose belle. Il colpo di Zaccagni è molto intelligente, non abbiamo ancora capito l'importanza: è sottovalutato per il solito motivo che è italiano. Mi ricordo dell'arrivo di Acerbi o Lazzari, in pochi avevano intuito le potenzialità, ecco Immobile ne è l'esempio più eclatante. È perfetto: parla la lingua, conosce il campionato, può fare più ruoli e in più, per questa cifra (9 milioni), è un affare. Con Pedro, Felipe Anderson e Romero l'attacco si è rinforzato. In mezzo al campo bene Basic, dietro Hysaj è un titolare aggiunto".

Carlo Roscito (Corriere dello Sport) - voto 7

"Do 7 ma poteva essere più alto, manca un difensore centrale che è necessario: Luiz Felipe è forte ma spesso ha problemi fisici. Basic, centrocampista, penso possa essere importante e in attacco, senza Correa, ne sono arrivati quattro: Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro e Romero. La Lazio ci ha guadagnato, mi dispiace per l'uscita di Caicedo".

Andrea Iustulin (Radio Incontro Olympia) - voto 6,5

"Fermo restando che il colpo principale della Lazio è l’aver portato Sarri in panchina, nella rivoluzione tattica di questa estate sono arrivati giocatori adatti al 4-3-3 e all’altezza degli obiettivi stagionali. Hysaj è l’uomo di fiducia del mister e lo ha dimostrato già con Empoli e Spezia. Basic mette fisicità in mezzo al campo per supportare Milinkovic. Felipe Anderson è un grande colpo qualità-prezzo, Pedro è l’alternativa di lusso che porta esperienza internazionale e potrà essere la chioccia perfetta per un talento come Romero. Con Zaccagni chiudi l’attacco, probabilmente non ha le caratteristiche che aveva in mente Sarri ma scopriremo un giocatore intelligente e dalla grande duttilità. All’appello manca un difensore centrale che possa sopperire alla fragilità fisica di Luiz Felipe, un azzardo visto il numero di partite che saranno affrontate soprattutto nella prima metà di stagione. Mezzo voto in meno le tempistiche che hanno fatto sudare freddo i tifosi".