Lazio, Luis Alberto assente anche oggi dagli allenamenti. Ha presentato un certificato

In casa Lazio torna a far discutere la situazione di Luis Alberto, assente anche oggi dagli allenamenti della squadra di Sarri: non c’è una versione ufficiale ma lo spagnolo ha presentato, prima della ripresa di martedì, un certificato medico per febbre.