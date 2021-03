Lazio, Luis Alberto dopo lo scontro con Armini: "Può succedere. Non voleva farmi male"

vedi letture

Nella giornata di oggi in casa Lazio, Luis Alberto si è dovuto fermare durante la partitella di fine allenamento per un duro scontro di gioco con il giovane Armini e dopo alcune reazioni da parte dei tifosi il numero 10 biancoceleste ha affidato a Instagram un pensiero per il suo compagno di squadra: "In allenamento tutti diamo il massimo e ciò che è successo oggi con Armini è qualcosa che può capitare in questi casi. In nessun caso ha avuto l'intenzione di farmi male e per questo vi chiedo rispetto per lui e che non pubblichiate più messaggi negativi nei suoi confronti. Siamo entrambi giocatori della Lazio e vi chiedo per favore di avere per lui la stessa considerazione che avete per me".