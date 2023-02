Lazio, Luis Alberto: "Fisicamente sto bene, per questo Sarri mi mette in campo"

Luis Alberto, autore del gol che ha regalato il successo alla Lazio nel posticipo contro la Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita dell'Olimpico: "Sapevamo che sarebbe stata una sfida complicata perché la Sampdoria è una squadra fisica e ricca di bravi giocatori. Da dicembre, vedo un altro atteggiamento della squadra: stiamo lì fino all'ultimo, poi nel calcio può succedere di tutto e nemmeno la miglior squadra del mondo vince sempre. Quella di oggi era una sfida importante, abbiamo vinto pur non facendo benissimo".

Stiamo vedendo un "nuovo" Luis Alberto?

"Ho sempre giocato tanto. Fisicamente sto bene e per questo il mister mi mette in campo, altrimenti starei in panchina: ho cambiato un po' il mio modo di giocare, ora serve più equilibrio e un maggiore aiuto in fase difensiva. Faccio ciò che mi chiedono".