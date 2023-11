Lazio, Luis Alberto: "Il calcio è cambiato, se non sei al 100% puoi perdere con chiunque"

vedi letture

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, parla così a Sport Mediaset prima della partita di Champions League contro il Celtic che potrebbe consegnare l'accesso agli ottavi di finale ai biancocelesti: "Stiamo realizzando e non si può continuare così, la squadra deve dare segnali positivi per tutti. Oggi abbiamo un'altra opportunità, ma è vero che ci sta mancando qualcosa. La Lazio non può stare a questi livelli, soprattutto in Serie A. Oggi però è un'altra competizione, la Champions".

Vi divertite di più in Champions che in campionato?

"Il calcio oggi è cambiato, se non sei al 100% puoi perdere con qualsiasi squadra".