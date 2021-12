Lazio, Luis Alberto oggi non s'è allenato. Sarri s'è cautelato in vista del match col Sassuolo

Riposo precauzionale quest'oggi per Luis Alberto, all'indomani del pareggio in Europa League contro il Galatasaray. Subentrato ieri nella ripresa anche se non al meglio, il centrocampista spagnolo non si è allenato a Formello per un motivo specifico: Sarri non lo vuole rischiare perché domenica mancherà Milinkovic-Savic (squalificato) e la presenza dello spagnolo sarà fondamentale in mezzo al campo contro il Sassuolo.