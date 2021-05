Lazio, Luiz Felipe: "Abbiamo messo tutto in campo, proveremo a vincere col Sassuolo"

vedi letture

Il difensore della Lazio Luiz Felipe ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino: "Tutti hanno visto la partita. Abbiamo messo tutto. Loro erano tutti nella loro metà campo ed è difficile per come giochiamo noi. Abbiamo messo tutto, usciamo dal campo con la consapevolezza che abbiamo messo tutto".

Tensione?

"Era una partita che volevamo vincere per la serie di partite vinte in casa. Ora abbiamo l'ultima partita col Sassuolo e proveremo a vincere".

Un bilancio della stagione.

"Potevamo arrivare in zona Champions ma abbiamo avuto problemi di Covid. Non dobbiamo cercare alibi perchè molte squadre hanno giocato così".

Hai avuto diversi infortuni. Come stai?

"E' stata una stagione difficile per me perchè l'ultima partita prima di iniziare il campionato ho preso quella botta che mi ha rovinato tutta la stagione. Alla fine quando provi e provi ma non vedi il miglioramento sono andato in Germania a fare l'intervento. Tornare con il ritmo partita è difficile. Ora devo farmi trovare pronto per la prossima stagione e devo cercare di non infortunarmi per migliorare perchè la prossima stagione voglio fare tante partite con questa maglia".