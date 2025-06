Lazio, lungo summit di mercato Sarri-Fabiani: Fabbian, Man e non solo gli obiettivi

Nella giornata di ieri si è tenuto un lungo summit di mercato in Toscana, nella tenuta di Maurizio Sarri, tra il neotecnico della Lazio e il direttore sportivo Angelo Fabiani. Lo scrive La Repubblica di Roma, sottolineando come l'incontro sia servito per capire come muoversi sul mercato.

L'obiettivo principale resta quello di difendere i big della rosa dagli assalti delle pretendenti e cercare una mezz'ala che possa andare ad alternarsi con Dele-Bashiru. Il preferito - oltre a Frattesi, che però dovrebbe restare all'Inter - resta Fabbian del Bologna, con Fazzini come alternativa. Inoltre, si legge sul quotidiano, occhi anche all'attacco, specialmente in caso di partenza di Tchaouna (piace al PSV). Come avevamo anticipato nei giorni scorsi - QUI la nostra news - è riemerso il nome di Man, attaccante esterno del Parma in scadenza di contratto nel 2027.

Se ne parlerà quando la Lazio sarà in grado di acquistare, al momento la priorità – con l’indice di liquidità bloccato, tanto per cambiare, è cedere. Nell’incontro di ieri, Fabiani ha informato l’allenatore sulle offerte arrivate e respinte, in particolare quella del Brighton per Gila, e ha ribadito l’intenzione di trattenere lo spagnolo – la Lazio spera di convincerlo a rinnovare il contratto – e Romagnoli, pilastri della difesa di Sarri. Stesso discorso per Guendouzi, ovviamente.