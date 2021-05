Lazio, Marusic: "Il derby vale più di ogni altra cosa, l'unica opzione che abbiamo è vincerlo"

Adam Marusic, esterno della Lazio, prima del derby della Capitale contro la Roma è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Abbiamo preparato bene questa gara, il derby è una partita molto importante che conta più delle altre, vogliamo vincere. Abbiamo vinto l’andata 3-0 ma credo che questa gara sarà più difficile, vedremo cosa succederà. Anche per la Roma sarà importante perché non hanno fatto un buon campionato. Il derby conta più di tutte le altre gare per noi e per i nostri tifosi, solo un’opzione vincere questa gara”.