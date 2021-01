Lazio, Musacchio sempre più vicino. Il Milan non lo convoca per il derby di stasera

Matteo Musacchio non fa parte della lista di convocati del tecnico Stefano Pioli per la sfida di stasera contro l'Inter: il motivo è facilmente intuibile, con l'accordo con la Lazio che è in dirittura d'arrivo. Per l'argentino dovrebbe essere essere arrivato il momento dell'addio con i rossoneri.