Lazio, nessuna fretta per il rinnovo di Romagnoli: se ne riparlerà a fine campionato

vedi letture

Lazio concentrata sul presente e quindi sulla corsa all'Europa, ma con un occhio già al futuro. Tra le questioni in ballo, c'è quella legata al rinnovo di Alessio Romagnoli, per il quale le tempistiche non appaiono certo brevi. Il club biancoceleste ha deciso di adottare questa linea, non avendo quindi alcuna fretta di discutere il prolungamento del centrale difensivo. Il giocatore è legato al club biancoceleste fino al 2027, ma nelle scorse settimane si era lamentato riguardo a delle vecchie promesse che non sarebbero state mantenute dalla società a livello contrattuale.

Dopo un primo incontro interlocutorio avvenuto a Formello tra le due parti negli scorsi giorni, ne serviranno altri per capire se esistono le condizioni per continuare insieme o meno. Secondo La Gazzetta dello Sport, se ne riparlerà solo dopo la fine del campionato e al momento nessuno scenario sembra precluso. Che si tratti di rinnovo, permanenza senza rinnovo o cessione, Romagnoli dovrà aspettare ancora qualche settimana per conoscere le intenzioni del club.

Di recente, aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Io ho due anni di contratto. Non lo so, vediamo cosa vorrà fare la Lazio. Sono felicissimo delle parole di Fabiani, sto benissimo alla Lazio. Se dovessi andare via, lo farei a malincuore. Però non dipende da me, avevamo delle promesse che fino ad oggi non sono state ancora mantenute, però magari chissà in settimana succederò, speriamo".