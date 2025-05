Inter, c’è l’ipotesi Zirkzee. Piace anche Bonny. E Nico Paz resta un obiettivo. Juventus, Ederson o Tonali i sogni per il centrocampo. Non solo Gatti e McKennie, presto anche il rinnovo di Savona

L’Inter è in continuo movimento e sta cercando di stringere i tempi per piazzare subito il primo acquisto per il Mondiale per club. In questi giorni è aumentata sempre più la fiducia per poter chiudere presto l’operazione Luis Henrique con il Marsiglia ma il lavoro di Ausilio è a 360 gradi. I nerazzurri sono operativi anche su altri reparti. In attacco l’Inter cambierà molto.

Arnautovic e Correa a fine stagione saluteranno e un’alternativa di un certo livello serve sicuramente. Ci sono diverse opportunità ma negli ultimi tempi si è aggiunta anche un’altra ipotesi. L’Inter infatti sta sondando il terreno per Zirkzee. La sua esperienza al Manchester United non è stata finora esaltante e quindi il club inglese potrebbe valutare anche alcune offerte. L’idea sarebbe quella di proporre un prestito magari anche oneroso con diritto di riscatto. Tutto dipenderà dalla volontà del Manchester United. Un altro nome tornato in orbita è quello di Raspadori, che ha caratteristiche molto duttili. La valutazione che ne fa il Napoli è molto alta ma in questa operazione i discorsi nel caso potrebbero essere allargati anche a Frattesi, che da tempo piace agli azzurri. Piace anche Bonny del Parma. L’Inter per il centrocampo continua a pensare a Nico Paz.

Il Como visto il suo progetto ambizioso non ha alcuna intenzione di cederlo. Solo il Real Madrid ha la possibilità di esercitare un diritto di recompra ma la società spagnola non ha ancora fatto capire le sue intenzioni. L’Inter resta alla finestra.

E veniamo alla Juventus. In casa bianconera sono tutti concentrati sul finale di campionato in cui l’obiettivo è centrare il piazzamento Champions ma anche il mercato ha una grande importanza. Il presidente Scanavino ha ribadito la centralità di Giuntoli nel progetto. Il direttore sportivo si sta muovendo da tempo per migliorare la rosa. Il primo passo è l’allenatore. Tudor ha moltissime possibilità di essere confermato salvo clamorosi colpi di scena che non si possono però escludere. In porta non ci saranno cambiamenti. La Juventus è molto soddisfatta di Di Gregorio, che sarà il numero uno dei prossimi anni. I bianconeri potrebbero prendere in considerazione l’idea di un altro portiere solo se dovesse andare via Perin. In difesa al momento non sono previsti innesti, nel senso che non sono una priorità. Salvo non spunti all’orizzonte un’opportunità da cogliere al volo. L’opzione Hancko ad esempio si è decisamente raffreddata. A centrocampo la Juventus avrebbe due obiettivi ben chiari: Ederson e Tonali. Due giocatori in grado di fare la differenza e spostare gli equilibri ma il vero problema resta la richiesta di Atalanta e Newcastle. Per l’attacco, dopo il rinnovo di Milik (che comunque potrebbe partire lo steso), la strategia è prendere almeno altre due punte. Vlahovic ha ancora un anno di contratto ma il suo futuro resta davvero incerto. Osimhen resta la pista più calda ma anche qui la Juventus si scontra con la volontà del Napoli, che preferirebbe una sua destinazione all’estero dove peraltro c’è un prezzo già fissato dalla clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Altri nomi da tenere sempre sotto stretto controllo sono Jonathan David e Hojlund, che piace molto al Napoli. Un altro profilo da tenere sempre in grande considerazione è quello di Lorenzo Lucca, che anche in questa stagione ha mostrato tutto il suo valore. E poi c’è Kolo Muani. Il club bianconero proporrà al Paris Saint Germain un prestito oneroso con diritto di riscatto a 50 milioni. Infine oltre a definire il rinnovo di Gatti fino al 2029 e McKennie fino al 2028 la Juventus è vicina a trovare un accordo anche con Savona per un allungamento fino al 2030.