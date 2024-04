Lazio, nome nuovo per il centrocampo: occhi su Ibrahima Sissoko. Ci sono anche altre due italiane

La Lazio ha messo nel mirino Ibrahima Sissoko, centrocampista classe '97 di proprietà dei francesi dello Strasburgo. Forza fisica e grande dinamismo, il maliano ha in contratto in scadenza al termine della stagione e molta poca di rinnovarlo. Da qui l'interesse biancoceleste che potrebbe trasformarsi in trattativa concreta nelle prossime settimane.

Sul calciatore, oltre alla Lazio, secondo Sky Sport sono da registrare anche gli interessamenti di Bologna e Fiorentina, al momento però fermi ai sondaggi. Oltre alle italiane, però, sul calciatore ci sono anche diversi club stranieri, non solo francesi, attratti dalla possibilità di prendere a zero il suo cartellino al termine della stagione.

Nazionale del Mali dopo aver fatto tutta la trafila delle rappresentative giovanili della Francia, Sissoko è un centrocampista centrale con compiti principalmente di rottura: in questa stagione in Francia ha messo insieme, fra Ligue 1 e Coupe de France, un totale di 25 presenze con all'attivo anche 3 assist per i compagni.