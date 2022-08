Milan, prosegue la caccia al centrocampista: col Bordeaux distanza di 2 milioni per Onana

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sull'interesse del Milan per Jean Onana, centrocampista del Bordeaux che piace al pari di Ibrahima Sissoko e Aster Franckx. I rossoneri hanno dapprima sondato la pista del prestito con diritto di riscatto incontrando l'opposizione dei francesi, quindi hanno messo sul piatto 5 milioni di euro per l'acquisto del cartellino. Una cifra che al momento non soddisfa il club di Ligue 1 che per lasciar partire il proprio talento chiede 6 milioni più 1 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita.