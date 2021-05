Lazio, non solo Maksimovic. Per la difesa occhi anche su Kempf dello Stoccarda

La Lazio pensa già al mercato in vista della prossima stagione e come riportato da Il Tempo il reparto che ha maggior bisogno di investimenti è senza dubbio la difesa. Il nome di Nikola Maksimovic, che lascerà il Napoli a parametro zero, è già da settimane sul taccuino di Igli Tare, ma ci sarebbe anche un altro obiettivo: Marc Oliver Kempf dello Stoccarda. Il ds biancoceleste lo segue dal 2017 e visto che il giocatore non sembra essere intenzionato a rinnovare con i tedeschi il suo accordo che scade nel 2022 nei prossimi giorni potrebbero esserci i primi contatti ufficiali tra i due club.