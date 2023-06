Lazio, occhi su Fazzini: piace il centrocampista dell'Empoli, con Sarri potrebbe spiccare il volo

La Lazio pensa al mercato, anche in prospettiva, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport le attenzioni dei biancocelesti sono su Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 dell'Empoli. Il giovane può giocare in grado di giocare a tutto campo e questa peculiarità ha fatto presa su Sarri. Molto dinamico. Abile a inserirsi negli spazi stretti come pure ad avanzare palla al piede.

Nel 4-3-3 del tecnico laziale potrebbe essere inserito come interno, ma lo stesso Sarri lo considera in grado di agire pure da vertice basso. Fazzini ha rinnovato con i toscani fino al 2027 ed è stato convocato per l'Europeo Under 21 da Nicolato, con la Lazio che potrebbe provare a prenderlo inserendo nella trattativa Akpa Akpro.