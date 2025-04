Lazio, Pellegrini: "Troppi pensieri non fanno bene, dobbiamo levare le circostanze esterne"

Ai canali ufficiali della Lazio, nel pre partita del recupero contro il Genoa, ha parlato il terzino Luca Pellegrini: "Dobbiamo esser bravi a levare le circostanze esterne e dare tutto sul campo. Che Lazio servirà? Il Genoa sta facendo un gran campionato, è una squadra ostica. Sono aggressivi e lottano, per vincere servirà attitudine e impegno, il resto vien da sé. Troppi pensieri in testa non fanno bene, non vanno fatti calcoli. Dobbiamo scendere in campo e portare a casa più punti possibili partita dopo partita".

L'undici di Vieira

Patrick Vieira sorprende schierando dal primo minuto Otoa e Norton-Cuffy. Il primo agisce probabilmente come laterale di destra nella difesa a quattro con De Winter, Vasquez e Martin. Il secondo invece da esterno destro nei tre, gli altri due sono Thorsby e Vitinha, che hanno il compito di innescare in attacco Pinamonti. A centrocampo invece rientra Frendrup al fianco di Masini.

Le scelte di Baroni

Marco Baroni invece si affida a Castellanos al centro dell'attacco con Marusic alzato sulla linea trequartisti alle spalle della punta. Insieme al 77 biancoceleste ci sono Dia e Zaccagni. A centrocampo con l'ex Rovella spazio come sempre a Guendouzi mentre in difesa davanti a Mandas giocano Lazzari, Gila, Romagnoli e Pellegrini.

Le formazioni ufficiali

Genoa (4-2-3-1): Leali; Otoa, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Vitinha, Thorsby; Pinamonti.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos.