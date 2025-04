Lazio, Pellegrini: "È tutta la stagione che diamo l'anima. Champions? Ci crediamo"

vedi letture

Intervenuto in zona mista ai microfoni dei media presenti, tra cui LaLazioSiamoNoi.it, Luca Pellegrini ha analizzato il 2-2 contro il Parma: "L'approccio del primo tempo non era dei migliori, non può essere così. Durante il secondo tempo, abbiamo preso un gol a freddo, ma poi siamo riusciti a riacciuffarla e, nel finale, abbiamo rischiato di vincerla. Sicuramente non basta, però adesso mancano ancora quattro partite. Abbiamo uno scontro diretto e dobbiamo guardare avanti con positività".

Cosa manca per tornare alla vittoria all'Olimpico?

"Veramente dispiace non riuscire a vincere davanti al nostro pubblico. Purtroppo, ultimamente non ci stiamo riuscendo e questo lascia sicuramente un po' di rammarico".

Nello spogliatoio che sensazioni ci sono?

"Noi ci crediamo fino all'ultimo. Dobbiamo dare tutto in queste ultime quattro partite. È tutta la stagione che diamo l'anima, dobbiamo ricordarci di questo".

La sua è una rivincita dopo un inizio di 2025 un po' così?

"Non mi piace parlare di rivincite. Avrei preferito non fare questi tre assist e portare a casa tutte e tre le partite".

Pensa che la Lazio ha costruito qualcosa a livello di identità di squadra?

"Stiamo costruendo sicuramente qualcosa, è importante continuare a farlo. Sarebbe un peccato perdersi nel finale, sarebbe giusto e bello concluderlo nel migliore dei modi".