Lazio, per Caicedo solo controlli medici di routine in Paideia

Nel pomeriggio, come conferma l'account Twitter della Lazio, Felipe Caicedo ha raggiunto la clinica Paideia di Roma, riferimento ospedaliero per i calciatori del club capitolino, per sottoporsi ad alcuni esami. Per l'ecuadoriano niente di grave comunque, semplici controlli di routine dopo la fascite plantare che lo ha tenuto fermo nelle ultime settimane.