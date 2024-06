Lazio, per la difesa altra idea Real. Piace il terzino sinistro del Castilla Rafa Obrador

vedi letture

Nuovo obiettivo per il mercato della Lazio: stando a SkySport, la società biancoceleste avrebbe messo nel mirino Rafa Obrador, terzino sinistro classe 2004 del Real Madrid Castilla, la stessa squadra da cui i biancocelesti hanno prelevato Mario Gila due estati fa. In questo caso, però, l'operazione potrebbe andare a buon fine solamente sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, visto che i Blancos puntano molto sul calciatore.

Capitolo trequartista: da tempo la Lazio è segnalata su Andrea Colpani del Monza che per ruolo e caratteristiche tecniche potrebbe andare a sostituire lo spagnolo. Ma secondo Sky Sport quello della rivelazione dei brianzoli non è l'unico profilo segnalato sul taccuino di Fabiani e degli uomini mercato di Claudio Lotito.

Fra i giocatori che piacciono alla Lazio infatti c'è anche Bilal El Khannouss, talento marocchino di proprietà del Genk. Classe 2004 che è già stato inserito nell'elenco dei 100 finalisti per il prossimo Golden Boy, El Khannouss ha vissuto una stagione da grande protagonista in Belgio con un totale di 51 presenze fra tutte le competizioni, 3 gol e 8 assist. Il giocatore nei mesi scorsi era stato tenuto in osservazione anche dagli scout della Roma, oltre che da quelli di diverse altre società europee attratte dalla sua qualità palla al piede. Ora è un'idea per la Lazio, in attesa di capire quali saranno le indicazioni di mister Baroni.