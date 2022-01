Lazio, per Muriqi interessamento dalla Russia: contatti con il CSKA Mosca

Il CSKA Mosca è l'ultima squadra in ordine di tempo ad essersi interessata a Vedat Muriqi: secondo quanto scrive Sky, confermando fonti turche, il club russo fa sul serio per l'attaccante della Lazio, ma in uscita dalla rosa di Sarri. Contatti in giornata, forse già in serata potrebbero essersi sviluppi interessanti.