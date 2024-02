Lazio, per Provedel aumento dell'ingaggio a 2 milioni più bonus. Ora tocca a Zaccagni

Chiusa la trattativa con Provedel (per il portiere aumento dell'ingaggio da 1 a 2 milioni più bonus del contratto in scadenza 2027) ora la Lazio si concentra sugli altri rinnovi ed in particolare su Zaccagni. L'accordo con con l'attaccante scade nel 2025 - ribadisce La Gazzetta dello Sport - e quindi bisogna fare in fretta. Si partirà dalla bozza di accordo stilata mesi fa che prevede un incremento dello stipendio dagli attuali 2 a 3 milioni più bonus, con scadenza 2028. Zaccagni attende e intanto si prepara a tornare in campo.

Domani sarà convocato per Firenze, dove (dopo un mese e mezzo di assenza) ricomincerà dalla panchina. Rientra anche Vecino, ma pura lui ripartirà dalla panchina. Niente stiramento per Hysaj: a Firenze ci sarà anche lui. Assenti invece Patric a Rovella e lo squalificato Gila.

Queste le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio, posticipo della 26^ giornata di Serie A:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Beltran, Gonzalez; Belotti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (Kamada); Isaksen, Castellanos (Immobile), Felipe Anderson