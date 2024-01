Lazio, Provedel torna dal 1': "Il derby ha tolto energie, ma sfruttiamolo per restare in alto"

Il portiere della Lazio Ivan Provedel, di rientro dal 1° minuto dopo l'assenza nel derby di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match delle 12.30 contro il Lecce all'Olimpico. Queste le parole del numero 1 biancoceleste:

Il derby ha tolto energie alla Lazio?

"Il derby è stata una gara che può aver tolto tanto dal punto di vista nervoso e delle energie, ma allo stesso tempo restituisce molto per quanto fatto in campo e nel risultato. Quindi fa tutto parte del gioco e noi vogliamo sfruttare gare come quelle con la Roma non per dire che siamo stanchi ma per restare in alto in classifica".

Momento positivo anche grazie ai nuovi?

"Io, il mister e tutti quanti sapevamo che era un percorso. Siamo gli stessi di 20 giorni fa quando venivamo riempiti di critiche, ma a noi non cambia nulla. Dobbiamo solo capire che stiamo raccogliendo quanto abbiamo seminato ma dobbiamo restare tranquilli e andare avanti".