Lazio, Reina: "A fine carriera tornerò in Spagna, poi mi impegnerò per fare l'allenatore"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il portiere biancoceleste Pepe Reina si è raccontato a 360° nel corso di 'Tell me': "Il calcio è stata la mia passione sin da piccolo. C'era una libertà che oggi non c'è, si usciva di casa e si tornava per cena. Le regole a casa mia si sono sempre rispettate. Mi sono divertito un sacco con i miei fratelli fino al momento in cui mi sono dovuto spostare per il calcio, avevo appena 13 anni. Sono stato sempre un privilegiato, in primis per la famiglia che ho avuto. Mi sono staccato da loro per crescere come calciatore, e alla fine ne è valsa la pena. Mia moglie è un po' più severa, io sono quello 'morbido'. Abbiamo sempre detto la stessa cosa ai nostri figli. Le pagelle ci interessano fino a un certo punto, i professori devono parlare dei miei figli come persone per bene. L'idea è di tornare in Spagna, vivere a Madrid dove abbiamo una casa, un progetto, un'idea di vita. Voglio fare l'allenatore, la famiglia dovrà portare pazienza ancora un po', vedremo dove il calcio ci porterà".