Lazio, Rovella: "Inter, la più forte d'Italia. Ma anche noi abbiamo una grande squadra"

vedi letture

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Supercoppa Italiana contro l'Inter: "Tutto bene, ieri ho preso solo una botta. Incontriamo forse la squadra più forte d’Italia ma anche noi lo siamo. Bisogna giocare la partita. Dobbiamo dare il 110 per cento, quello che ci è mancato in campionato. Il centrocampo dell’Inter è molto forte, ma tutta la squadra. Giocare contro di noi è sempre difficile, ma anche noi abbiamo una grande squadra. Vedremo come finirà”.