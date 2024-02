TMW Lazio, saltato Ryan Kent: clamorosa fumata nera nella trattativa col Fenerbahce

Niente da fare, Ryan Kent non sarà un giocatore della Lazio. Nei minuti scorsi erano sorti problemi di documentazione per il centrocampista offensivo di proprietà del Fenerbahce, nonostante l'accordo fra le due società per il prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore, a causa dei problemi sorti, non sembrava più così convinto di lasciare la Turchia e nonostante i tentativi delle due società di sistemare la questione il poco tempo rimanente non permetterà alla Lazio di festeggiare l'arrivo dell'ex Liverpool.