Lazio, Sarri: "Del 3-1 di stasera ci sono due aspetti che mi rendono fiducioso..."

vedi letture

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di 'Sky' la vittoria in rimonta conquistata questa sera allo stadio Olimpico contro il Frosinone: "Ci sono due aspetti che mi rendono fiducioso: la reazione dello stadio dopo che siamo andati in svantaggio e poi la nostra reazione caratteriale. Dopo l'1-1 abbiamo preso il controllo della partita in maniera forte, autoritaria".

Stasera risposte importanti da Castellanos e Isaksen

"Certi giocatori avevano bisogno di un po' di tempo, questo è inevitabile. Secondo me Isaksen è stato anche veloce nel recepire questo calcio perché ormai da due mesi si esprime su questi livelli. Castellanos poi aveva un peso da togliersi e questo è stato molto evidente dopo che ha segnato".

Quest'anno la difesa era partita male. E invece ora state tornando ai numeri della scorsa stagione con una difesa reinventata

"A inizio stagione erano anche poco protetti, la squadra non dava grande protezione alla linea difensiva. Ciò non toglie nulla a Patric e Gila, sono ragazzi aggressivi e veloci con una buona fase tecnica anche per la fase d'impostazione. Anche se impostare dal basso con questo terreno è un suicidio, è ingiocabile".

E invece cosa accade con Kamada?

E' di più difficile interpretazione, è un ragazzo meno espansivo, più chiuso, e diventa difficile tirargli fuori ciò che ha dentro. Io ci spero ancora, anche io a Francoforte avevo visto un giocatore importante".

E Felipe Anderson?

Il momento non è positivo. Questa settimana s'è allenato bene e oggi nel primo quarto d'ora l'ho visto partire bene, poi ha perso un paio di palloni in maniera banale e s'è spento. E quindi sono dovuto intervenire sostituendolo, pur con tutta la stima che ho nei confronti di questo ragazzo".