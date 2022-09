Lazio, Sarri dopo il black out danese: "Responsabilità mia, coi giocatori poi me la vedo io"

Non si annuncia una serata facile per i calciatori della Lazio. Il tecnico Maurizio Sarri, al termine della goleada subita in Danimarca, ha parlato così della prova dei suoi: "La responsabilità è mia, poi con i giocatori me la vedo io. Da loro vorrò una spiegazione perché siamo arrivati qui con un livello di presunzione immenso. Giocavamo da fermi, a basso ritmo, come se stessimo gestendo un 4-0 a favore"